Sugli ostaggi va in tilt Israele Protestano i parenti | dura reazione dell' ultradestra | Hamas vi manipola

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le famiglie temono che la discussione alla Knesset sulla proposta di legge per la pena di morte ai terroristi possa far saltare il negoziato per liberare i prigionieri. L'accusa a Ben Gvir: "Tutti vedono che stai cercando di trasformare in un circo il sanguee nostre famiglie"