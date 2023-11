Stupore in tv Dominio maschile | Montanari tira in ballo la guerra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lae l'omicidio di Giulia Cecchettin: cosa hanno in comune? Lo ha spiegato Tomasoa In Onda su La 7. Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, lo storico d'arte stupisce gli spettatori: “laha molto a che fare con ciò che diciamo quando parliamo dell'uccisione delle donne da parte dei maschi”. “Noi ci diciamo continuamente che l'Occidente ha dei valori – attacca– e una parte dell'establishment occidentale ci dice che grazie a questa nostra civiltà noi avremmo il diritto di un, di un possesso, di un indirizzo, come se fossimo i registi buoni del mondo”. “Io credo che questa idea di– spiega il professore – sia proprio quella che dentro la nostra famosa società occidentale disegna una parte più ristretta in cui c'è un ...