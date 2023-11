Bulli tredicenni picchiano coetaneo che ha difeso un amico

...aveva preso le difese di un coetaneo che era stato afferrato per il collo da un altro. Il ... Poi dalle parole è passato ai fatti: all'uscita da scuola, ilche aveva aiutato l'amico è ...

Studente 13enne morto suicida, la lettera di Luciana Littizzetto contro il bullismo: “Chiedete aiuto. Il mondo è fatto così. Male” Orizzonte Scuola

Studente 13enne suicida, ipotesi challenge fra minorenni Orizzonte Scuola

Recuperato il 13enne caduto nel lago a Lecco mentre giocava: è in condizioni disperate

È in condizioni disperate il 13enne che stamattina, per cause ancora da accertare, è caduto nel lago a Lecco, in zona Caviate.

BOLOGNA: Mamma denuncia coetanei del figlio

16 Novembre 2023 - I I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno identificato i presunti autori di un’aggressione a uno studente, accaduta una settimana dopo - Renonews.it ...