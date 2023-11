Sto lasciando in giro cose - orecchini | giacche | orologi - con anomala frequenza Forse sono solo stanca | forse è un' offerta apotropaica alle forze del caos «Che disagio | che umiliazione» come cantava Gaber Ma c' è il lato positivo

Leggi su iodonna

Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Perdo i pezzi, lo diceva già – meglio – Giorgio. Cominciava così: «Il polpaccio nella mia vita non è determinante, quando mi è caduto non me ne sono neanche accorto». Avvertiva poco dopo: «Ma non è per colpa mia, se una cosa non la usi, non funziona». In crescendo: «Poi dal treno ho perso un braccio salutando, mi dispiace che c'avevo l'o… ». Anch'io in questi giorni perdo i pezzi. Non polpacci, femori, ascelle, stinchi nel brano del signor G (parentesi: non perdetevi, dovesse passare sulle piattaforme, il docufilm Io, noi e Gaber, di Riccardo Milani, rivedrete quanto era – anche – bello da ragazzo e quanto è rimasto avanti a tutti, fino all'ultimo).