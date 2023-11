Stannah e il futuro | abbattimento delle barriere architettoniche

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gli obiettivi verso il 2024 dell’azienda britannica Milano, 20 nov. (askanews) – Occhi rivolti al 2024 e oltre peral Global Elevator Exibition di Milano Fiera Rho, dove l’azienda britannica si è presentata a clienti, ospiti e visitatori. Per la multinazionale leader globale nella produzione di montascale e servoscala fondata in Inghilterra nel 1867, ai valori di una lunga tradizione ora si aggiunge anche la spinta verso il. L’obiettivo finale di, infatti, come spiega il Director of Southern Europe, Giovanni Messina, è quello di promuovere la cultura della mobilità e migliorare la vitapersone, fornendo loro soluzioni per l’: “Il nostro 2023 si chiuderà con un risultato ...