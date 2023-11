Stagione finita per Gavi | il Barcellona può chiedere un risarcimento | potrebbe incassare fino a 5 milioni

(Di lunedì 20 novembre 2023)per. Il centrocampista delha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel corso del match della nazionale spagnola contro la Georgia nell’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Previsto un periodo di stop che va dai 6 agli 8 mesi per il fuoriclasse del centrocampo blaugrana. Appuntamento quindi al 2024 inoltrato, con gli Europei del 2024 che sembrano sfumare davanti alla diagnosi pesantissima dello staff del. Come da regolamento, previsto nel FIFA Club Protection Program (CPP), il club catalano puòunall’organismo che governa il calcio mondiale. Si tratta di una polizza assicurativa che copre il rischio infortuni dei giocatori nel calendario delle ...

Barcellona, stagione finita per Gavi: lesione del legamento crociato anteriore

Lazio, già finita l’avventura di Basic e Fila: l’addio già a gennaio

Gila e Basic non hanno convinto Sarri Il difensore centrale iberico può tornare in prestito in Spagna dopo gli zero minuti di questo inizio stagione biancoceleste, mentre Basic potrebbe restare in Ita ...

Terra amara episodi terza stagione, l'addio di Sevda a Yaman: 'L'amore per te era sincero'

Nelle puntate finali della terza stagione di Terra Amara Sevda morirà per mano di ... Tra i due si innescherà l'ennesimo scontro che rischierà di finire in maniera tragica, perché Ümit tirerà fuori ...