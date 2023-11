Sportello genitori e adolescenti | «Mia figlia è una perfezionista | ma è anche depressa»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 novembre 2023) Gentile Dottoressa, le scrivo per miache non è più un adolescente, ha 25 anni, ma sono molto preoccupata per lei. Forse la mia preoccupazione èun po’ sciocca, le mie amiche mi dicono che dovrei solo essere contenta di avere unacosì brava. Certo è brava, bravissima, ma la sua necessità di diventare sempre più brava le sta ostacolando il suo futuro. Depressione, ansia e intestino: il decalogo per stare meglio X ...