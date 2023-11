Sport in tv oggi lunedì 20 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Terminato ieri un weekend infernale, una nuova settimana dicomincia quest’20) con una giornata abbastanza intensa per i colori azzurri. In evidenza ovviamente la Nazionale di calcio maschile, in campo a Leverkusen contro l’Ucraina per un vero e proprio spareggio nel girone di qualificazione verso gli Europei 2024. Gli Azzurri hanno a disposizione due risultati su tre per arpionare il secondo posto del gruppo C alle spalle dell’Inghilterra ed evitare così di doversi giocare i playoff per volare alla fase finale della rassegna continentale in Germania. Italia protagonista anche ai Campionati Europei maschili e femminili di curling 2023 in quel di Aberdeen (Scozia). Il Team Retornaz ha vinto le prime tre partite consecutive del round robin e si appresta a sfidare la Svezia di Niklas Edin e la ...