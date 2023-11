Spalletti ha riportato Napoli e Inter a grandi livelli internazionali | ora tocca all’Italia Libero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023)dibasta un pari contro l’Ucraina per centrare la qualificazione a Euro 2024. Il tecnico toscano fino ad ora non ha avuto i successi che meritava in camponazionale.scrive: “Non è Lucianoa dover regalare l’Europeo, ma il contrario. In tutta la sua vita professionale il tecnico ha offerto al calcio più di quanto non abbia ricevuto in cambio, soprattutto in campo europeo; in quello nazionale è arrivata la ricompensa la scorsa stagione con uno scudetto storico. Rigiocherebbe lo stesso i quarti di Champions contro il Milan, capitati nell’unico momento di flessione e di assenza di Osimhen; e avrebbe gradito una seconda occasione con l’dopo il mancato passaggio dei gironi di Champions al primo tentativo. Non si ...