(Di lunedì 20 novembre 2023) INVIATO A LEVERKUSEN - La provocazione è una lama sottile , che arriva quando meno te l'aspetti, su un terreno che sarebbe scivoloso per chiunque. Perché parlare di calcio è un conto, parlare di ...

Spalletti furioso con Gnonto : 'Non gliela devi ridare!'. Cosa è successo

Spalletti furioso per la domanda in conferenza: 'È scorretta': cosa è successo

- Ucraina 1 - 0 ...

Spalletti furioso per la domanda in conferenza: "È scorretta": cosa è successo Corriere dello Sport

Ciro Immobile furioso per la mancata convocazione di Spalletti: il bomber ha 8 mesi per conquistare l'Europeo ilmessaggero.it

Italia, la probabile formazione: Scamacca, Frattesi e novità Politano | OneFootball

Dubbi e certezze di formazione in ogni reparto per l’Italia in vista della sfida di questa sera contro l’Ucraina a Leverkusen. Ieri il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha dichiarato che ci ...

Spalletti furioso per la domanda in conferenza: "È scorretta": cosa è successo

Il ct azzurro indica la strada da seguire e risponde alla provocazione sui complimenti allo Zenit, suo ex club: i dettagli ...