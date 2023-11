Spalletti finisce catenacciaro e porta l’Italia agli Europei rigore dubbio per l’Ucraina nel finale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Missione compiuta,diva. Con qualche sofferenza e qualche errore di troppo nel secondo tempo. Con una sostituzione alla Trapattoni (fuori Politano, dentro Darmian) e unche inizialmente sembrava nettissimo per loro al 93esimo (poi, però, un’altra inquadratura offre qualche attenuante al direttore di gara spagnolo). Untutti dietro, alna. Arrigo Sacchi avrà sacramentato ma quando si arriva al dunque, le filosofie saltano. L’obiettivo è stato raggiunto. L’intuizione estiva di Gravina ha dato i suoi frutti. Mancini è ormai dimenticato nel suo esilio dorato saudita. Lo stoicosi gode il secondo successo in pochi mesi. Il suo approdo in Nazionale fu travato. Il suo ex ...