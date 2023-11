Oriana e Daniele - motivi della rottura : la Marzoli vuota il sacco in Spagna

Infortunio Gavi con la Spagna - fuori in lacrime : si teme la rottura del crociato

Infortunio Gavi con la Spagna - fuori in lacrime : si teme la rottura del crociato - rischia la stagione

Infortunio Gavi con la Spagna - fuori in lacrime : probabile rottura del crociato - stagione a rischio

Calciomercato.com – Infortunio Gavi con la Spagna - fuori in lacrime : probabile rottura del crociato - stagione a rischio | Nazionali

Spagna: rottura del crociato per Gavi, Europeo a rischio

Gli esami eseguiti in mattinata hanno mostrato "lacompleta del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno", ha reso noto il suo club con un ...

Gavi, infortunio al ginocchio in Spagna-Georgia: si teme la rottura del crociato. Le news Sky Sport

Spagna: rottura del crociato per Gavi, Europeo a rischio Agenzia ANSA

Calcio: Barcellona. Rottura del crociato per Gavi, operazione a breve

Confermati i timori a caldo per il centrocampista spagnolo, 6-8 mesi di stop ROMA (ITALPRESS) - Confermati i timori a caldo circa le condizioni ...

Gavi, stagione finita. L'ira del Barcellona contro la Spagna

L'ennesimo infortunio in questa sosta per le nazionali. Il centrocampista del Barcellona, Gavi, è stato l'ultimo in ordine di tempo visto il problema accusato nel corso della sfida tra Spagna e Georgi ...