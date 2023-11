Sotto il segno del pericolo | l' agguato a Bogotà vale il prezzo del biglietto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023)ILDELSky Action ore 22.55 con Harrison Ford, Willem Dafoe e Anne Archer. Regia di Phillip Noyce. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore e 21 minuti LA TRAMA L'agente Jack Ryan, quotato analista della CIA è convocato dal presidente USA perchè sovrintenda a un'operazione su vasta scala contro il cartello della droga in Colombia. L'operazione parte e nelle sue prime fasi ha grande successo. Poi qualcuno dello staff del presidente, evidentemente legato a filo doppio del cartello comincia a sabotare il raid . Il commando è decimato. Ryan di sua iniziativa va in Colombia e salva i superstiti. PERCHE' VEDERLO Perché è forse il migliore tra i film e telefilm tratti dai romanzi di Tom Clancy imperniati sul personaggio di Ryan. L'australiano Phillip Noyce non sarà un genio ma le ...