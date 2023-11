Sonia Bruganelli? Finché uno dei due non cade | Bonolis gela la Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ha intrattenuto una generazione intera di bambini e adolescenti con i suoi programmi pomeridiani su Italia1 negli anni Ottanta e Novanta, poi è passato al mondo degli adulti con show, quiz a tema e programmi esistenziali. Fino ad arrivare al palcoscenico del Festival di Sanremo. Oggi Paoloè una certezza della galassia Mediaset e si è concesso in un'intervista a 360 gradi nel salotto di Silvia, a Verissimo. Inevitabile che la conduttrice abbia voluto indagare sul rapporto del conduttore romano con la sua ormai ex-moglie,. Il tema è stato introdotto con una clip in cui la donna spiega che, nonostante la separazione, trascorre ancora del tempo con l'ex-marito e nutre grande stima e rispetto per lui.non può che confermare: “La versione l'ha detta ...