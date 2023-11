Sojern presenta il primo studio nel suo genere sullo “Stato del Destination Marketing 2024”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) - SAN FRANCISCO, 20 novembre 2023 /PRNewswire/, la piattaforma didigitale leader nel settore dei viaggi, è lieta di annunciare il lancio dello"State of" per leOrganization (DMO). Lo, realizzato dal Digital Tourism Think Tank (DTTT), commissionato dae sostenuto da Brand USA,Canada e dalla European Travel Commission, fa luce sulle ultime tendenze e sfide del settore. Basato su un'indagine che coinvolge circa 300 DMO, dipartimenti governativi ed enti turistici affiliati in tutto il mondo, esplora quali sono le strategie dipiú efficaci per coinvolgere i viaggiatori e ...