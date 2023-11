Smaltivano rifiuti speciali liquidi e acque reflue industriali in un pozzetto | denunciato titolare frantoio oleario

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sessa Aurunca. Militari appartenenti ai Nuclei Carabinieri Forestale di Sessa Aurunca, Roccamonfina, Vairano Patenora e di Pietramelara, coadiuvati da personale tecnico dell’ARPAC del Dipartimento di Caserta, hanno esperito, in comune di Sessa Aurunca (CE), alla Via Circumvallazione, un controllo presso univi ubicato. La verifica ha evidenziato l’esistenza di un, posto nel piazzale retrostante l’area di lavorazione e collegato alla pubblica fognatura comunale, nel quale venivano smaltite illecitamente, sia ledi vegetazione provenienti dalla molitura delle olive stoccate in una vasca interrata attraverso una pompa di sollevamento sommersa ed una tubazione in plastica corrugata, sia ledi lavaggio delle olive immesse direttamente nel...