Sisu - L' immortale | la recensione | su Prime Video un action senza mezze misure

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ladi- L', film di produzione finlandese dove il solitario protagonista, un cercatore d'oro, affronta un plotone di nazisti in una missione di vendetta e sopravvivenza. Citando letteralmente Wikipedia, "" è un "termine finlandese che si può tradurre in italiano con espressioni quali forza di volontà, determinazione, perseveranza e razionalità". La scritta in sovrimpressione a introdurre il film sottolinea ulteriormente l'anima più eroica del significato, indicando un coraggio alimentato dalla paura e una determinazione inimmaginabile, che si manifestano quando ogni speranza è perduta. E come vi raccontiamo nelladi- L', non vi poteva essere parola più adatta per rappresentare la personale odissea bellica vissuta ...