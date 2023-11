Sinner | oltre ai soldi c’è di più | la ragione di quel “no”

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 20 novembre 2023), tutta la verità sul “no” più chiacchierato della storia del tennis azzurro: non c’entra solo il conto in banca. Campioni si nasce, recita un vecchio adagio, che riteniamo essere vero solo in parte. La stoffa e il temperamento o si hanno o non si hanno, questo è poco ma sicuro, ma il rischio che il talento resti inespresso è pericolosamente alto. Soprattutto nel caso in cui non faccia il paio con la forza di volontà e con la voglia di alzare l’asticella sempre più. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itNe sa qualcosa Jannikche, ancora adolescente, si è reso conto di essere particolarmente portato per il tennis. Una volta intuito ciò, ha fatto le valigie e ha salutato la mamma, il papà, il fratello Mark, gli amici del cuore e i suoi monti per partire alla volta di Bordighera. È lì, alla corte del suo ...