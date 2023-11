Sinner ko con Djokovic | vi ha deluso?

Sinner "sconfitto" continua il lavoro in Davis. Binaghi - presidente Fitp : "Vincerò la battaglia per tenere a Torino le NittoAtpFinals"

lunedì 20 novembre: 'Match point', 'Fate i campioni' e 'Italia, qui si fa l'Europa'

' Fate i campioni ' è la prima de La Gazzetta dello Sport ,Federico Chiesa che esulta in primo piano. Tuttosport invece dedica la copertina al tennis e al sogno diche si è infranto ...

Djokovic si collega con la coppa da Fazio: "Sinner il numero uno, però..." Corriere dello Sport

Podcast Tennis, Schiaffo al Volo - Sinner, Djokovic, il biscotto e la pastasciutta

Schiaffo al Volo – Stagione 02, Episodio 45. Novak Djokovic trionfa per la settima volta in carriera alle ATP Finals 2023, ma non avrebbe potuto farlo senza l'aiuto di Jannik Sinner, sconfitto in ...

Tennis, Novak Djokovic rivela: “Sarei molto sorpreso se Sinner non vincesse Slam e non diventasse n. 1”

Avere sempre motivazioni. Novak Djokovic non finisce mai di stupire e con l'arcinota classe si è preso il settimo titolo in carriera nelle ATP Finals. Al Pala Alpitour di Torino, il campione serbo ha ...