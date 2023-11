Sindaco di Bergamo | Pezzotta scelto perché “civico | moderato e lontano dalle etichette di partito”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 novembre 2023). Bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Forse qualche giorno o forse qualcosa di più, per conoscere quale sarà il nome del candidatodel centrodestra. Si riassume così il pensiero di Andrea Tremaglia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, alla vigilia del congresso che il 3 dicembre, che si terrà nella canonica sede della Fiera di via Lunga, teatro delle convention del primoin Italia, che raccoglierà i militanti e porterà al rinnovo delle cariche sul territorio bergamasco. Forse in quella data, ma magari anche un po’ più in là, appunto, si potrà dare conto della risposta che la città aspetta da dopo l’estate, quella appunto del nome del competitor di Elena Carnevali, candidatadella coalizione di centrosinistra. Il centrodestra non ha infatti ancora sciolto le riserve, con un ...