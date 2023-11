Simona Agnes | Il taglio del canone Rai | una bella sfida

(Di lunedì 20 novembre 2023)«La Rai guarda al futuro e Roma resta centrale» Il Messaggero, di Mario Ajello, pag. 13, vista dalla sua posizione di consigliere di amministrazione, qual è oggi lo stato di salute della Rai? «La Rai è la più importante industria culturale del Paese. Si appresta ad affrontare un piano industriale che prevede il processo di trasformazione da broadcaster tradizionale a digital media company, per rimanere al passo dei cambiamenti in atto. Sul tavolo c’è anche un piano immobiliare importante, che prevede tra l’altro, con uno sguardo rivolto al futuro, la riqualificazione dello storico palazzo di Viale Mazzini, punto di riferimento della governance aziendale e simbolo insostituibile della storia del servizio pubblico; la ristrutturazione di Saxa Rubra; e un grande centro di produzione a Milano ...

