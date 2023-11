Simeone | ama tenere ritmi altissimi | proprio come piace a Mazzarri Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ladello Sport fa il punto sul Napoli dia meno di una settimana dall’esordio in campo contro l’Atalanta. Il nuovo tecnico non ha ancora a disposizione tutta la rosa considerando gli infortunati e quanti sono ancora impegnati con le proprie Nazionali.spera di poter contare sul rientro di Osimhen, ma bisognerà attendere i prossimi giorni, intanto il mister ha parlato allungo col calciatore in questi giorni “Vediamo se fra oggi e domani il nigeriano potrà ricominciare a lavorare in gruppo e se dunque il suo recupero per Bergamo sarà certo. In ogni caso la nuova guida tecnica in questi giorni è stato molto vicino a Victor, per creare il giusto feeling umano e al tempo stesso per cominciare a parlare di movimenti e situazioni da creare in attacco per portare il centravanti in poter calciare a rete” Rientreranno ...