“Siamo il grido delle donne che non hanno più voce” | La Sapienza in piazza per Giulia Cecchettin

(Di lunedì 20 novembre 2023) All’Università romana, ragazze e ragazzi sono scesi inper ricordaree lanciare un messaggio forte: “Non vogliamo più restare in silenzio” Studenti ina La– Notizie.coml’età di, che oggi avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea. “ildi tutte quelle, altissimo e feroce, che più non”. Lourlato, con le lacrime agli occhi, dietro ad uno striscione e un microfono oggi pomeriggio ale Aldo Moro, all’ Università Ladi Roma. Sono studentesse, sono ragazze, sono giovani. A loro fianco anche “i veri bravi ragazzi”, che in un futuro ...

"Nessuno sconto di pena per chi ha ucciso le nostre figlie". L'appello della madri di vittime di femminicidio

...si fa sempre avanti " è ildi allarme di Barbara Mariottini - . Mia figlia Dalila, oggi 10 anni, soffre ancora tanto per la sorella. Non è venuto mai nessuno a chiedermi come stavo.state ...

Fiaccolata per Giulia Cecchettin, la sorella: «Non fate un minuto di silenzio, ora serve una sorta di rivoluzione culturale»

Tremila persone a Vigonovo in ricordo della 22enne uccisa. In testa al corteo il papà e la sorella della giovane. In coda i familiari dell’ex fidanzato accusato dell’omicidio e arrestato in Germania.