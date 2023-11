Shakira pronta a patteggiare contro l’accusa di frode fiscale in Spagna

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dal 2018 la cantante colombiana è in causa con la Procura catalana e quella della Repubblica per aver evaso il fisco, per una cifra di oltre 14,5 milioni di euro, tra il 2012 e il 2014. Secondo la Procura, in quei tre anni la popstar non avrebbe mai pagato le tasse innonostante dovesse L'articolo proviene da Il Difforme.