Shakira | patteggia multa milionaria a Barcellona per evitare il carcere

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 20 novembre 2023)perilcon l'accusa di frode fiscale. La cantante, ex moglie del calciatore Gerard Piquè, ha raggiunto un accordo con il pubblico ministero spagnolo nell'ambito del processo che si è aperto stamani , 20 novembre 2023, a, per frode fiscale: praticamente la cantante hato unae in cambio eviterà il rischio di andare in galera. L'articolo proviene da Firenze Post.