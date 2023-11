Shakira non andrà in carcere | raggiunto un accordo con i giudici

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 20 novembre 2023) La superstar colombianaè comparsa davanti al tribunale di Barcellona dove hauncon i pubblici ministeri per porre fine al suo processo per presunta frode allo Stato spagnolo di 14,5 milioni di euro sui redditi guadagnati tra il 2012 e il 2014. In base all', la 46enne nonin prigione perchè in extremis ha accettato la sospensione della pena di tre anni di reclusione, in cambio del pagamento della multa da 7 milioni di euro.I magistrati le contestavano di aver frodato il fisco spagnolo sui redditi percepiti dalla cantante tra il 2012 e il 2014. Lei ha sempre negato affermando di essersi trasferita in Spagna a tempo pieno solo nel 2015. Ora nell'ambito di questo, l'artista ha dichiarato di riconoscere la sua colpevolezza e di accettare le ...