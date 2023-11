Sgarro dello staff di Garcia contro il Napoli | il gesto lascia senza parole

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo l’esonero di Rudi Garcìa, arriva loda partedel tecnico franceseil: la rivelazione. Tra pochi giorni si potrà capire se ilha effettivamente voltato pagina. La sosta per le Nazionali, infatti, si avvia verso la conclusione e si avvicina sempre più il delicato matchl’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per ilsi tratta di un vero e proprio sdiretto. Gli azzurri, infatti, sono al quarto posto a quota 21 punti. I bergamaschi, invece, sono quinti a quota 20. Dal risultato del Gewiss Stadium, dunque, sarà più definita la lotta per il quarto posto. Ilproverà a ripartire con Walter Mazzarri dopo la bruttissima sconfitta tra le mura ...