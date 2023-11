Sfruttare ChatGPT per il proprio business | i consigli di Forbes

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) Far crescere e prosperare la propria attività è l’obbiettivo della stragrande maggioranza dei professionisti, questo è chiaro. Da sempre è importante perseguire nuovi percorsi, e questi richiedono nuovi pensieri, intenzioni e azioni. In questo come potrebbe aiutare? Su, in un interessante articolo è possibile apprendere preziosi suggerimenti per capire come ampliare la tua attività e avere piani d’azione migliori. Vai su, copia, incolla e modifica in chat le parentesi quadre dei suggerimenti che troverai di seguito; mantieni aperta la stessa finestra di chat in modo che il contesto venga mantenuto e elaborato dall’AI. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Trova opportunità non sfruttate Copia e incolla inil testo virgolettato a seguire modificando nelle parentesi ciò che è inerente ...