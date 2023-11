Serie A | De Siervo | «Per la pirateria perdiamo un milione al giorno»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Luigi De, amministratore delegato della LegaA, ha parlato in una nota dopo l’assegnazione dei diritti tv in otto paesi europei Luigi De, amministratore delegato della LegaA, ha parlato in una nota dopo l’assegnazione dei diritti tv in otto paesi europei. PAROLE – «Lotta alla? Sebbene sia stata approvata una buona legge pochi mesi fa ancora nulla di concreto è stato fatto: su questo fronte, infatti,oltre unal, soldi tolti al sistema e che, quindi, danneggiano i club e i tifosi veri che pagano l’abbonamento in maniera legale. Pur in un contesto competitivo estremamente complesso anche per altre Leghe, siamo riusciti, grazie al grande lavoro della nuova struttura di vendita ...