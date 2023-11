Serie A | Coppa Italia e Supercoppa | assegnati i diritti tv in otto paesi europei

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) La LegaA ha assegnato iaudiovisivi del campionato diA, dellae della Superna in, vale a dire Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Albania, Kosovo, Israele eBassi. Lo ha stabilito l’Assemblea di Lega riunitasi oggi, anche se i nomi degli assegnatari saranno oggetto di successive comunicazioni. La vendita per gli altriproseguirà nelle prossime settimane. “Si tratta delle prime assegnazioni post-modifica alla cosiddetta Legge Melandri dello scorso anno, a conferma di quanto questo cambiamento fosse necessario per poter migliorare i risultati dellaA nella vendita dei ...