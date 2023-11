Serbia | Stojkovic | «Vlahovic aspettava da quando aveva 6 mesi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le parole di Dragan, ct della, dopo la qualificazione agli Europei del 2024. Tutti i dettagli Dragan, ct della, ha parlato in conferenza stampa della qualificazione agli Europei. L’allenatore ha fatto una battuta su Dusandella Juventus. LE PAROLE – «Congratulazioni a tutti, avete aspettato 24 anni per l’Europeo ma ne è valsa la pena.a quel temposei, è come se non fosse nemmeno nato. Questo è un grande giorno per il calcio serbo, siamo riusciti in qualcosa nel quale credevamo. Questi giocatori sono diventati una generazione d’oro, hanno scritto i loro nomi a caratteri cubitali perché è la prima volta che lapartecipa alla più grande manifestazione d’Europa da ...