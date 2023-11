Semafori di Via Aurelia a Cerenova | installato il sistema di chiamata pedonale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023) Cerveteri, 20 novembre 2023 – “Attraversare la Via, nell’intersezione che collega la Frazione diall’altezza della Caserma dei Vigili del Fuoco e l’ingresso in Via Fontana Morella a Cerveteri da oggi sarà più sicuro. Terminate le operazione di istallazione deldiottica e acustica dell’impiantoco che regola la viabilità. Un impegno concreto che avevamo preso con i cittadini e che abbiamo mantenuto. L’obiettivo che ci poniamo ora, dopo aver realizzato l’attraversamentoed aver garantito maggior sicurezza stradale con l’installazione anche dei photored, è quello di mettere in sicurezza anche l’altro ingresso della Frazione e siamo già al lavoro con Anas, legittima proprietaria della strada, per progettare ...