Selvaggia Lucarelli | “Teo Mammucari ha un ego strabordante | le sue scuse non sono vere”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ospite di Francesca Fialdini nella puntata di domenica 19 novembre di “Da noi…a ruota libera”,ha ammesso che il suo ritorno a “Ballando con le stelle” quest’anno non era poi così scontato. “Ci abbiamo dovuto pensare – ha svelato – Come tutti i matrimoni di lunga durata, è arrivata un po’ la crisi del settimo anno. Io non misentita molto protetta, c’era il mio fidanzato concorrente, forse ho peccato un po’ di presunzione pensando di essere in grado di gestire il privato col professionale con leggerezza. Forse nonstata sufficientemente leggera ed è una cosa che un po’ mi rimprovero. Un po’ forse loro potevano tener conto che ero lì da sette anni, visto che siamo una famiglia potevano trattarmi un po’ da membro della famiglia. Alla fine, secondo me, non ci siamo capiti. ...