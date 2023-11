Selvaggia Lucarelli su Teo Mammucari | «E’ il suo ego che mi ha chiesto scusa Per lui conta solo l’applauso del pubblico Dà colpa agli altri di quello che fa lui»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 novembre 2023)“E’ il suo ego che mi ha, non Teo“. Non si placa la querelle esplosa sabato scorso a Ballando con le Stelle tra Teo. Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera, la giurata ha analizzato il percorso del conduttore nel talent show di Rai1 in qualità di concorrente, non risparmiandogli diverse stoccate. In primis, ricordando la sua esperienza nella precedente edizione,ha ammesso di non essere stata abbastanza autoironica non riuscendo a scindere tra il privato – ossia il fidanzato Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti – e il professionale. Dopo aver precisato che con la giuria “non ci siamo capiti“,ha voluto ...