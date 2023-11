“Se ne va | che botta” Grande Fratello | ultime ore insieme e poi l’addio | sono lacrime nella casa

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questa sera andrà in onda l’attesissima 21esima puntata del2023 e ad Alfonso Signorini come sempre toccherà chiudere il televoto per annunciarne il verdetto. In nomination dalla scorsa diretta abbiamo Grecia Colmenares, Letizia Petris, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Ciro Petrone. Non sarà una sfida facile perché più avanzano le puntate e più ognuno dei nominati al televoto risulta un volto rilevante nelle dinamiche dello spiato appartamento di Cinecittà. È questo il caso e inoltre, come si è visto in diverse occasioni, al Grand2023 i colpi di scenain agguato. Chi sarà l’eliminato?, chi escepuntata del 20 novembre Ultimamente Letizia Petris e Paolo Masella avevano appassionato, non ...