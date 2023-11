Scusaci Giulia se non siamo riuscite a salvarti | ora urleremo ancora più forte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Speravo di sbagliarmi, mi sono immedesimata con la preoccupazione e l’ansia dei familiari di questa giovane ragazza che aveva tutta la vita davanti. Le è stata strappata via, per egoismo, da un uomo che è fuggito e non si è assunto la responsabilità di ciò che ha fatto.Cecchettin era una persona che si stava laureando, voleva costruire un futuro, non con lui, non con quello che è diventato il suo assassino. Aveva avuto la forza di sottrarsi al potere di un uomo che, secondo la sorella di(che ha postato un “E’ stato il vostro bravo ragazzo!”) era violento, miseramente tollerato da quanti lo consideravano “una persona normale”. Chi commette femminicidi però non deve necessariamente mostrare nulla di diabolico. Il femminicida si nasconde tra noi, nelle nostre case, nelle relazioni che viviamo, i segnali per percepirlo risiedono in una ...