Scoperto affittacamere abusivo a Cagliari | 35 posti letto in 150 metri quadri

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2023 La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo e una donna di origini bengalesi, di 40 e 37 anni, per l'ipotesi di reato di favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e per omessa dichiarazione di ospitalità. Nell'appartamento di appena di 150, i due avevano allestito 35. Agli ospiti della struttura abusiva venivano richiesti tra i 100 e i 300 euro al mese. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev