Sconfitta casalinga per la Smile Basket Benevento contro la capolista Aragona SMAV

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEscedalle mura amiche lalaSanta Maria a Vico con il punteggio di 59 a 73. Partita condizionata, dopo pochi minuti dall’inizio della contesa, dall’infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra di Matteo Cavuoto che ha costretto l’atleta ad abbandonare definitivamente il campo. Partita mai in discussione, dove gli ospiti hanno dimostrato una maggiore compattezza di squadra, cosa mancata ai padroni di casa che, dopo un primo quarto in cui hanno risposto punto su punto, sono calati in maniera piuttosto incomprensibile, considerata anche l’importanza del match. Così coach Pietro Iarriccio ha commentato nel post partita: “Stasera il nostro atteggiamento non mi è piaciuto ...