Sconcerti | al Corriere hanno scoperto che il migliore erede è un giornalista non calcistico Roncone

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Mariomanca. Ci mancano anche le sue banalità o le sue cazzate (qui sul Napolista mettemmo in esergo la sua frase su Cristiano Ronaldo che alla Juventus avrebbe fatto panchina). Manca quel giornalismo che lui stesso descrisse perfettamente sia su La Lettura sia in un’intervista a Libero. Proprio a Libero un’anno e mezzo fa,disse una frase che fu una fotografia perfetta, non solo del giornalismo sportivo (forse è meglio dire) ma diremmo anche e soprattutto del giornalismoon line dove i lettori ti entrano dentro casa con l’arroganza tipica (per non dire altro) di chi ha letto poco . «Io ho un vantaggio, faccio questo mestiere da tanto tempo e non voglio leggere le notizie di nessuno, mi piace anticiparle. La tendenza di oggi è che il giornale sportivo debba parlar bene di ...