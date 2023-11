Sciopero | Bombardieri | ' spero che nel paese ci sia ancora spazio per disaccordo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Ioche in questoci sialodemocratico di dire non siamo d'accordo". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo, a Siracusa per logenerale in Sicilia. "La Costituzione prevede la possibilità delloe invece c'e' una polemica se losia utile o inutile - dice - C'e' tanta gente che non arriva alla fine del mese, tanti pensionati che sono lasciati da soli. Tanti giovani che da queste terre dopo essersi preparati emigrano da altre parti. Allora la piazza, per noi è strumento di democrazia. Non rispondiamo alle polemiche sui numeri e sulle altre cose: c'e'in questoper la ...