Sci alpino | le convocate dell’Italia per Killington Attesa per Brignone | Bassino e Goggia

Dopo lo speed opening che di fatto non c'è stato in quel di Zermatt-Cervinia, la Coppa del Mondo di scial femminile si sposta in Nordamerica per la classica trasferta di fine novembre. Primo appuntamento in quel di: sabato 25 è previsto uno slalom gigante, domenica 26 invece spazio al terzo slalom speciale della stagione. Stelle della squadra azzurra che vanno a caccia del podio nel gigante: Federicaci è già riuscita a Soelden, vuole provarci anche Marta. Con loro al via Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta, Asja Zenere, Elisa Platino, Beatrice Sola ed una Sofiache punta alla top-10. Il giorno successivo tra i rapid gates presenti Beatrice Sola, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli.