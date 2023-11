Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Killington 2023 | orari | tv | streaming In programma gigante e slalom femminili

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ladel-2024 si trasferisce in America e per le ragazze arriva la classica tappa di. Sono di nuovo protagoniste nel weekend le specialità tecniche; sabato 25 è inil secondostagionale dopo Solden con la prima manche alle 16.00 italiane e la seconda alle 19.00; mentre domenica 26, con gli stessidel giorno precedente, spazio a un nuovo appuntamento tra i rapid gates dopo la doppietta di Levi. Si torna finalmente a parlare dinel Circo Bianco e dopo l’entusiasmante apertura sul ghiacciaio del Rettenbach ci si trasferisce negli USA per una delle gare più belle dell’anno. Sabato 26 il pettorale rosso e ruolo di atleta da battere spetta alla svizzera Lara Gut Behrami ma le avversarie non mancano in ...