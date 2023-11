Schwoch | “Se il Napoli ritrova se stesso | può accadere di tutto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) chwoch: “Se gli azzurrino sè stessi, possono rientrare nel giro scudetto” Stefanè intervenuto a ‘Febbre a 90?, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:“Tutti quelli che tifanodevono sostenere Mazzarri, può fare molto bene anche se qualcuno ha una riserva che non condivido per il fatto che abbia lavorato con un modulo differente. Gli alibi sono finiti per tutti, Le prossime gare sono difficilissime, dovrebbero incanalarsi un po’ di risultati, avere 10 punti di ritardo da una squadra diventa complicato recuperarli, anche perché non c’è solo l’Inter davanti. Se però ildimostra dire il ritmo può far vedere di cosa è capace, lo scorso anno è stato straordinario, ora si è dato qualcosa in meno. Mazzarri ha un compito difficile, che non è tanto ...