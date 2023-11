Schira | Kvara vicino a rinnovare col Napoli fino al 2028 per 4 milioni l’anno

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sembra sempre piùil rinnovo, o meglio un’adeguamento del contratto dicon il. Ne ha parlato il suo agente, Mamuka Jugeli, in Georgia «Colgo l’occasione per dire che ci saranno cambiamenti nel suo contratto nel prossimo futuro. Khvicha è in ottima forma quest’anno, si è migliorato molto ale rispetto alla stagione precedente la sua prestazione è meglio, anche il padre del giocatore, Badritskheli, è d’accordo con me. Lui è più maturo e gioca come si conviene a una stella» Subito il giornalista Nicolòha chiarito quali dovrebbero essere le cifre del nuovo contratto Kvichatskhelia è sempre piùa prolungare il suo contratto conal( € ...