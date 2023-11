Schillaci | «L’Inter ha due squadre | ma il DNA Juventus è vincente»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023) ‘Totò’ha parlato di-Inter, scontro diretto in programma il 26 novembre. L’ex attaccante è stato ospite delloclub ad Ascea Marina. SCONTRO DIRETTO ? Salvatoresi è espresso sullo scontro di domenica 26: «Per l’atteso derby d’Italia,-Inter, con estrema sincerità vedo favoriti i nerazzurri, perché obiettivamente ha due. La, però, ha, però la la mentalitànel suo DNA, quindi può vincere questo atteso incontro e compiere l’impresa di battere una grande squadra». Le sue parole riprese da Tuttosport. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...