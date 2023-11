Schiacciato da una trivella | incidente sul lavoro in pieno centro a Roma

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un altrosul. Un operaio edile è morto in un cantiere di un palazzo in via Ludovisi, nei pressi della centralissima via Veneto, a. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, invano, hanno subito provato a rianimarlo, e i carabinieri della stazione divia Vittorio Veneto e della compagnia di. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo, un italiano di 60 anni, sposato e padre di due figli, sarebbe rimastoda un macchinario. Le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'sono in corso. Secondo quanto emerge, sembrerebbe che una, portata a terra tramite una gru, abbia oscillato el'uomo contro una parete dell'edificio. ...

Incidenti sul lavoro: operaio muore schiacciato da una trivella in un cantiere di Roma

Daprimissima ricostruzione sembrerebbe chetrivella, portata a terra tramitegru, abbia oscillato el'uomo controparete dell'edificio. Il cordoglio di Pratelli L'...

Operaio muore schiacciato da una trivella in un cantiere nel centro di Roma RomaToday

Operaio morto sul lavoro in centro a Roma schiacciato da una trivella: cantiere in un palazzo di via Ludovisi Virgilio Notizie

Roma, "schiacciato da una trivella": incidente sul lavoro in pieno centro

Un altro incidente sul lavoro. Un operaio edile è morto in un cantiere di un palazzo in via Ludovisi, nei pressi della centralissima via ...

Roma, operaio muore schiacciato da un macchinario: cosa è successo

Un operaio è morto questa mattina, a Roma, dopo essere stato schiacciato da un macchinario in via Ludovisi, nel quartiere Sallustiano a poca distanza da via Veneto, mentre si trovava ...