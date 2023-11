Scacchi | Europei a squadre 2023 | Serbia e Bulgaria vincono i titoli | Italia due volte 16a Patta spettacolo degli Open con l’Azerbaigian

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è concluso poco fa il nono e ultimo turno aglidiche stanno svolgendosi in Montenegro, e precisamente a Budva. Lavince il titolo continentalebattendo 3-1 la Grecia e, in questo modo, mantenendo un miglior spareggio tecnico sulla Germania (2,5-1,5 alla Croazia) sul tie-break denominato Sonneborg-Berger, a parità di punti (15). Terza l’Armenia, sola a quota 13. In campo femminile trionfa lacon 16 punti, davanti alcon 15 e alla Francia, che a quota 12 beffa per spareggio tecnico Ucraina, Grecia e Polonia in questo ordine. L’trova un 2-2 che vale praticamente quanto una vittoria contro, che pure sta disputando una delle peggiori ...