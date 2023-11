“Satanista” | l’accusa falsa a Elena Cecchettin anche da un consigliere leghista Ma indossa solo una felpa di Thrasher | rivista di skate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lei attacca il patriarcato, in moltino –mente – di satanismo quandounadi, una delle più note riviste mondiali dicon sede a San Francisco. L’ultimo delirio social – che ha coinvoltounregionale della Lega in Veneto, Stefano Valdegamberi – ha colpito, sorella di Giulia, la giovane 22enne uccisa sabato 11 novembre e ritrovata una settimana dopo tra Piancavallo e il lago di Bracis. Durante un intervento nella trasmissione Dritto e Rovescio, su Rete 4,hato laneragoat di, magazine per ...