Sara Sampaio divina in riva al mare | il fisico statuario fa sognare i fan

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, celebre supermodella portoghese, ha postato sul suo profilo Instagram un carousel di foto che la ritraggono più bella che mai sulle candide spiagge sognanti delle Maldive.ha condiviso alcuni degli scatti della sua vacanza che hanno letteralmente estasiato il web e i suoi fan! La ragazza, infatti, posa come solo una modella professionista sa fare, mostrandoci tutto il suo splendore e soprattutto il suodavvero da urlo. I fan sono rimasti estasiata di fronte a tanta bellezza e infatti il post è diventato immediatamente ...