Santa Marinella | al via i lavori di ristrutturazione del Palasport

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023)– IlEnzo De Angelis di Via delle Colonie, sarà oggetto di una profonda. Idi adeguamento e modernizzazione del’limpianto sportivo saranno infatti avviati entro qualche giorno. “Idigenerale partiranno a giorni affermano il Sindaco la Consigliera Ferullo ed interesseranno lintera struttura, dal parquet alle tribune, alla copertura e agli interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi. Renderemo ilomologato per svolgere competizioni ed eventi di carattere nazionale ed internazionale. Per l’importante circostanza, l’mpianto resterà chiuso alcuni mesi, il tempo necessario allo svolgimento dei, affinché si possano svolgere in tutta ...